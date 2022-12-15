نص كلمة الرئيس السيسي في سجل شرف «وزارة الدفاع الأمريكية»

الشارقة - اميمة ياسر - حرص الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي، على كتابة كلمة في سجل الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

جاء ذلك خلال لقاءه وزيرَ الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بمقر البنتاجون، حيث تم التوافق على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية.

وجأت كلمة السيسي، في سجل الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه لمن دواعى سرورى اليوم زيارة مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الصرح الذي يمثل إحدى أعرق المؤسسات العسكرية على مستوى العالم، كما يسعدنى الالتقاء بالسيد أوستن لويد، وزير الدفاع الأمريكي، وبهذه المناسبة وبصفتي رئيس لجمهورية مصر العربية اؤكد حرصى على ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالولايات المتحدة، لما فيه صالح الشعبين المصري والأمريكي، وأتطلع إلى أن تمثل زيارتى الحالية خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط التي طالما جمعت بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائى المشترك في كافة المجالات، لما فيه صالح شعبينا ودولتينا.

مع خالص الشكر على حفاوة الاستقبال، وأصدق التمنيات للولايات المتحدة الصديقة بكل الخير والسلام والرفعة ومزيد من التقدم والازدهار.

عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية".