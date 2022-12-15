شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسعى للتعاقد مع ثنائي أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب.

ثنائي أتليتكو مدريد يقترب من تشيلسي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عبر بر صحيفة ماركا، على أن إدارة نادي تشيلسي، يبحث عن التعاقد مهاجم جديد لتعزيز الخط الأمامي للبلوز خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت التقارير الصحيفة، على أن هناك العديد من الأسماء التى يهتم بها تشيلسي من أجل الدخول في مفاوضات معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت التقارير أنه من أهم هؤلاء الأسماء، ثنائي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، البرتغالي جواو فليكس، وماتيوس كونيا، بينما سيتحرك تشيلسي لضم مهاجم جديد في يناير.