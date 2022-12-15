 قتيلان إثر حريق في مصفاة في منطقة أنجارسك الروسية

موسكو: قال إيجور كوبزيف حاكم منطقة أنجارسك في جنوب شرق سيبيريا بروسيا، الخميس، إن قتيلين سقطا وأصيب اثنان بعد اندلاع حريق ضخم تبعه انفجار في مصفاة نفطية بالمنطقة.

وأضاف أن الحريق انتشر على مساحة نحو 2500 متر مربع وأن المصفاة تابعة لشركة أنجارسك للبتروكيماويات.

وذكرت سلطات المنطقة فيما بعد أن الحريق تم إخماده وقالت المصفاة في بيان إنها تواصل إنتاج وقود المركبات بكامل طاقتها بعد الحريق وإن تحميل شحنات الوقود مستمر كما هو مخطط له.

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اتهمت موسكو كييف بشن هجمات على منشآت داخل أراضيها عبر الطائرات.

وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت روسيا أنها تعرضت لأول هجوم أوكراني طال منشأة تخزين وقود في بيلغورود، وقالت حينها إن الهجوم جرى عبر المروحيات.

وبعدها تكررت الهجمات الأوكرانية المفترضة داخل الأراضي الروسية.

وتقول كييف إن من حقها شن هجمات داخل الأراضي الروسية، لكنها لم تتبن رسميا هجمات في تلك المناطق.