انت الان تتابع خبر خلال لقائه نقيب المعلمين.. السوداني يؤكد أهمية التنسيق بين النقابات والحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وفداً لنقابة المعلمين العراقيين برئاسة نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني".

واستمع السوداني خلال اللقاء إلى "إيجاز عن عمل النقابة، ودورها في إسناد العملية التربوية والمشاكل التي تعترضها بمسارها العام، وجهودها في الارتقاء بواقع المعلمين ومستوى أدائهم".



وأشاد السوداني بـ"الدور الكبير الذي تضطلع به النقابات والمنظمات المهنية ومنها نقابة المعلمين العراقيين، وما تتمتع به من خبرات مهنية ووظيفية في مختلف الاختصاصات، من شأنها أن تساعد في تحسين مستوى الأداء الوظيفي بشكل عام".

وأكد رئيس الوزراء، "أهمية التنسيق بين النقابات والحكومة، من أجل إسناد منهاجها الوزاري وتحقيق رؤيتها في المجالات الخدمية ومنها القطاع التربوي، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة وسعيها لمعالجة مختلف المشكلات التي تواجهه، بينها أزمة المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وتوجهها لرعاية شريحة المعلمين والمدرّسين".

