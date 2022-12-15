انت الان تتابع خبر برشلونة يستفيد ماليًا من تأهل ميسي إلى نهائي كأس العالم.. كيف؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441320-638067011159490660.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-15 | 12:38
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الخليج 365 - رياضة
سيتقاضى برشلونة الإسباني 3.88 ملايين يورو من وراء مشاركة مجموعة من نجومه في كأس العالم قطر 2022، وفقًا للقواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تعويض الأندية عن لاعبيها الذين جرى استدعاؤهم "دوليًا" لخوض المونديال.
سيتقاضى برشلونة الإسباني 3.88 ملايين يورو من وراء مشاركة مجموعة من نجومه في كأس العالم قطر 2022، وفقًا للقواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تعويض الأندية عن لاعبيها الذين جرى استدعاؤهم "دوليًا" لخوض المونديال.
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