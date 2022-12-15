برشلونة يستفيد ماليًا من تأهل ميسي إلى نهائي كأس العالم.. كيف؟

الخليج 365 - رياضة

سيتقاضى برشلونة الإسباني 3.88 ملايين يورو من وراء مشاركة مجموعة من نجومه في كأس العالم قطر 2022، وفقًا للقواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تعويض الأندية عن لاعبيها الذين جرى استدعاؤهم "دوليًا" لخوض المونديال.