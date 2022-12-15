انت الان تتابع خبر رشيد ويار الله يؤكدان ضرورة رفع القدرات القتالية لصنوف الجيش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله".

وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء، قدّم رئيس أركان الجيش إيجازاً بالوضع الأمني والعسكري في العراق للرئيس"، مستعرضاً "التطورات الأمنية والخطط الموضوعة لمواصلة زخم العمليات العسكرية لمطاردة فلول الإرهاب واستئصال جذوره ومنابعه".



وتابع: "كما جرى التأكيد على ضرورة رفع القدرات القتالية لكافة صنوف الجيش وتشكيلاته والعمل على تأهيلها تدريباً وتجهيزاً وتسليحاً، بما يحقق الحياة الآمنة والمستقرة لجميع العراقيين".