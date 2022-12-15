انت الان تتابع خبر الصين تفشل باطلاق تجريبي لصاروخ فضائي جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في صفحتها على شبكة WeChat " فشل الإطلاق التجريبي للصاروخ التجاري Zhuque-2 بسبب عيب في أحد محركات الصاروخ، تبين وجود خلل في محرك المرحلة الثانية للصاروخ، ويتم التحقيق في ملابسات الموضوع".وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن محاولة إطلاق الصاروخ جرت من قاعدة جيوتشوان الفضائية شمال الصين، يوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري.

ويبلغ طول صاروخ Zhuque-2 49.5 م، ووزنه 216 طنا، وصمم ليكون قادرا على نقل حمولة تزن 4 أطنان إلى المدار الأرضي المتزامن مع الشمس، و6 أطنان من الحمولة إلى المدارات التي تبعد ما بين 200 و500 كلم عن سطح الأرض.

وتخطط LandSpace لصنع 15 صاروخا من صواريخ Zhuque في المستقبل، واستعمالها في عمليات الإطلاق الفضائي التجارية.