شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستعد لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صراع مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع مدافع منتخب كرواتيا

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، على أن إدارة نادي مانشستر سيتي، تأمل في التفوق على ريال مدريد في سباق التعاقد مع النجم الكرواتي يوشكو جفارديول، مدافع نادي لايبزيج الألماني.

تفاصيل عرض السيتي على جفارديول

وأكدت التقارير على أن السيتي يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الريال المنتظرة، حيث يستعد لدفع نحو 125 إلى130 مليون يورو، للتعاقد مع جفارديول، بالإضافة إلى المكافئات، وبراتب يتراوح بين 11 – 12 مليون يورو في الموسم.

وأوضحت التقارير أن إدارة السيتي ترى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها التغلب على ريال مدريد لضم المدافع الكرواتي، وتدعيم صفوفهم بالمريكاتو الشتوي القادم.