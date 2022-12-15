شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنظم حوارا مجتمعيا مع أهالى مراكز إخميم وطهطا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، حوارا مجتمعيا ولقاء جماهيريا حاشدا بقرية نزلة القاضي لمراكز إخميم وطهطا، للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب حياه كريمة بسوهاج، والدكتور هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة، وعامر عوض رئيس مجلس مدينه طهطا، وأشرف عبدالحميد رئيس مجلس قروي نزله القاضي، ومتطوعي المؤسسة، والقيادات المعنية بالقرية والقرى المجاورة، وبحضور ما يقارب من 2500 مواطن.

وقال العقيد محمد كمال إن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة في قرية الصفيحه دائرة مركز طهطا.

وبدوره أكد الدكتور هشام الحداد على أن اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لكافة طلباتهم واقتراحاتهم، مع تبادل الآراء والرؤى بشأن المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في القرية وجميع القرى المجاورة.