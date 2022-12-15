شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: باسم 42 حزبا أشكر الإعلام.. وتحالف الأحزاب داعما للقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا رسالة شكر للإعلام المصرى على جهوده المبذولة خلال الفترة الراهنة.

وقال "مطر" خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية مس أمس بمقر حزب إرادة جيل، باسمي وباسم جميع أحزاب التحالف أشكر الإعلام المصري بجميع أنواعه لنقله جميع فعاليات التحالف وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي القوي السياسية المصرية".

وشدد "مطر" على أن تحالف الأحزاب داعم للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية، مطالبا القوي السياسية بأن تكون على قدر المسئولية وتعي جيدا حضارة بلادها وتاريخ مصر المشرف ورئيسها الذي يصول ويجول العالم كله من أجل عودة مصر لمكانتها الطبيعية".

واستكمل تحالف الأحزاب المصرية مناقشة رؤيا الأحزاب بشأن لجان المحور الاقتصادي، كما تم فتح باب المناقشة في المحور الاجتماعي وتشكيل لجنتي للصحة والتعليم.

وأعلن النائب تيسير مطر إلى أن هناك لقاء مرتقبا بين قيادات التحالف وهيئة تعليم الكبار لبحث أوجه التعاون بين الأحزاب والهيئة من أجل خدمة المواطن.