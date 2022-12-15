شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يحدد طلباته الفنية لمانشستر يونايتد قبل المريكاتو الشتوي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بدأ التفكير بشكل مبكر فى تعاقدات الفريق للفترة المقبلة من قبل بدأ منافسات كأس العالم، حيث يرغب المدرب فى التعاقد مع لاعب وسط جديد، بجانب التعاقد مع مهاجم صاحب خبرات وقدرات كبيرة.

وأفادت التقارير أن تين هاج كان يفكر فى التعاقد مع مهاجم جديد قبل أزمة رونالدو الأخيرة ورحيله عن الشياطين الحمر، مما يحتم على الفريق فى الوقت الحالي ضم مهاجم جديد إستعدادًا لمواصلة المنافسات القادمة، ومواجهة برشلونة الصعبة فى اليورباليج.



رابيو يعود إلى حسابات اليونايتد!

وعلى الرغم من تعاقد اليونايتد مع النجم البرازيلي كاسميرو فى الصيف الماضي، إلا أن الفريق ما زال يخطط للتعاقد مع النجم الفرنسي أدريان رابيو، بعد أن كان قريبًا للغاية من التعاقد مع اللاعب مطلع هذا الموسم، إلا أن طلبات اللاعب المالية ساهمت فى إفساد الصفقة بعد أن كانت قد أقتربت من الحسم.



أليجري يعيق إتمام صفقة رابيو!

وعلى الجانب الآخر، يتمسك المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس الإيطالي بعدم رحيل اللاعب بعد تألقه الأخير، خاصة فى ظل المنافسة القوية التى ينتظرها الفريق فى الدوري الإيطالي رفقة ناديي ميلان ونابولي على الصدارة.