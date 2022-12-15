انت الان تتابع خبر فاكهة تمنع حدوث النوبة القلبية.. فما هي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت شونا ويلكينسون من مؤسسة "نيوتري غامز" الطبية في لندن، إلى أنه من المعروف أن البوتاسيوم يسهم في خفض ضغط الدم، لأنه يساعد الجسم على فقدان الصوديوم عن طريق البول، ما يخفف التوتر في الأوعية الدموية.وأوضحت لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر حالة شائعة في العالم، إلا أن الكثيرين من المصابين لا يدركون هذه الحقيقة لأنه غالبًا لا تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة للمرض.

وقالت ويلكينسو: "إذا تركت هذه الحالة دون علاج يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، لأن ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطًا إضافيًا على الأعضاء مثل الأوعية الدموية والقلب وحتى الدماغ".



وأضافت: "مثل العديد من الحالات، يعد النظام الغذائي أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم، وعلى وجه التحديد فإن تناول الكثير من الملح هو السبب الرئيس، ولكن بالطريقة نفسها التي يمكن أن يتسبب بها النظام الغذائي في ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساعد أيضًا في علاجه".

وأوضحت خبيرة التغذية أن "هناك العديد من جوانب نمط الحياة غير الصحية التي يمكن أن يكون لها تأثير على ضغط الدم مثل شرب الكثير من الكحول أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين وزيادة الوزن والتدخين، وعدم ممارسة الرياضة، والإفراط في تناول الملح وقلة استهلاك الفواكه والخضراوات".

وتابعت: "هناك عدة طرق لخفض ضغط الدم دون دواء.. على سبيل المثال فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بي يسهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، وبهذا الخصوص أوصي بتناول الموز بشكل يومي".

وأشارت إلى ان الموز ليس مغذيًا فحسب، ولكنه غني بالبوتاسيوم ومليء بالألياف ما يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومنع النوبات القلبية، لافتة إلى أن البوتاسيوم يساعد بدرجة كبيرة على موازنة كمية الصوديوم في الجسم.

واضافت: "لن يمنحك الموز في اليوم دفعة من الطاقة فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحفاظ على وظائف القلب الطبيعية، وهو ايضا يساعد على الحفاظ على المستويات الطبيعية للسوائل داخل خلايانا ويسهم في دعم حركات العضلات والقلب، ما يحافظ على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء الحيوية".

