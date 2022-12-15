انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة لفحص "اوزان" الضباط (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الخليج 365، فأن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة برئاسة اللواء سعد حاجم سبع خميس مديرية إدارة الموارد البشرية".

ووفقا للوثيقة، فان "مهمة اللجنة تتولى فحص الضباط مستحقي الترقية لجدول كانون الثاني 2023 فيما يخص (الوزن) وفق المعايير من رتبة مقدم صعودا".



وأدناه الوثيقة: ـ