واشنطن ترصد مكافأة 5 ملايين دولار على رأس «أبو أيمن المصري»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الولايات المتحدة الأميريكية عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري.

وقال السفارة في تغريدة نشرتها مع صورة المطلوب:

يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري.

البنا هو قائد كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.

أبرز المعلومات المعروفة عن الإرهابي أبو أيمن المصري:

1- اسمه الحقيقي إبراهيم البنا.

2- قائد تنظيم الجهاد الإسلامي المصري باليمن منذ 1996 حتى 1998.

3- مسئول عن تدريب الجماعة والاستخبارات.

4- أحد مؤسسية تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويشغل منصب كبير بها.

5 - وصف هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية بالأمر الصالح.

6- هدَّد باستهداف الأمريكيين حول العالم ردا على إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية بالخارج.