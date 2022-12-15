شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي يؤكد على أهمية إجراءات الحكومة للسيطرة على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية التحركات التي تقوم بها الحكومة من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بتسعير السلع الاستراتيجية، مطالبا الحكومة بعد التهاون مع من يغالون في الأسعار من أجل تحقيق أرباح إضافية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وطالب "الجندي"، المواطنين بمساعدة الدولة على السيطرة على الأسواق من خلال الإبلاغ عن محل أو تاجر لا يلتزم بالإعلان عن الأسعار بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعلنتها الحكومة لتنفيذ القرار، موضحا أن عدم الالتزام بقرار التسعير يعرض لعقوبات تصل إلى حد الإغلاق، مشددا على ضرورة التصدي لجشع التجار بجدية وصرامة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، جميع الأجهزة الرقابية بالدولة القيام بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق، من خلال إجراء مرور مفاجئ على جميع المنافذ والمحال السلعية، للتأكد من التزام الجميع بالقرارات الحكومية، مشددا على أهمية تطبيق القانون على أي شخص يحاول اكتناز السلع أو بيعها بسعر مبالغ فيه، بغلق المحل أو المنفذ ومصادرة السلعة لصالح المواطنين، حتى نتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق في هذا التوقيت الصعب الذي يواجه فيه المواطن الكثير من الأعباء.

وأشار "الجندي"، إلى أن التحركات الحكومية بعثت برسالة طمأنة إلى المواطنين، تفيد بأن الدولة لديها من الوسائل والآليات ما يمكنها من السيطرة على استقرار السوق المصري، خاصة مع توافر السلع الأساسية في منافذ وزارتي التموين والزراعة إضافة إلى منافذ القوات المسلحة وأمان والتي يتم طرحها بأسعار معقولة، مؤكدا أن السوق المصري من أكثر الأسواق استقرارا في العالم، حيث تأثرت الأسواق العالمية بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي تسببت في نقص بعض السلع الأساسية وهو ما لم يحدث مطلقا في السوق المصري.