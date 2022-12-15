شكرا لقرائتكم خبر عن حيثيات حكم الاستئناف بتخفيف حبس "عريس الإسماعيلية".. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: (حيثيات حكم الاستئناف بتخفيف حبس "عريس الإسماعيلية".. المتهم خالف وصايا "الكتاب والسنة")، تفاصيل حيثيات محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حول حكمها بتخفيف الحكم على "عريس الإسماعيلية" من الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، إلى شهر مع إيقاف التنفيذ، في قضية الضرب وبراءته في واقعة الاحتجاز، وهى القضية التي شغلت الرأي العام المصرى خلال الشهر الماضى.

اتهمت النيابة العامة "عبدالله. أ" فى غضون الفترة من نهاية شهر سبتمبر وحتى يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، باحتجاز المجنى عليها "مها. ع"، وبعد أن قضت محكمة أول درجة بجلسة 6 نوفمبر 2022 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتعويض مدنى مؤقت قدره 2000 جنيه، جاءت محكمة الاستئناف التى طعن بها المتهم على الحكم الصادر ضده لتخفف الحكم إلى شهر مع إيقاف التنفيذ، وأرجعت "الاستئناف" أسبابها فى ذلك إلى ...، إليكم التفاصيل كاملة.

"برلمانى" ينشُر حيثيات حكم الاستئناف بتخفيف حبس "عريس الإسماعيلية".... المتهم خالف وصايا "الكتاب والسنة".. المحكمة تأخذ المتهم بعين الرأفة.. وراعت أنه ليس من أرباب السوابق.. ويجب أن تتساوى العقوبة مع الجُرم