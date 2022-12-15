شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تعقد 4 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة حساب موازنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد أربعة اجتماعات الأسبوع المقبل، بداية من يوم الاثنين، وتناقش خلال الاجتماع الأول، حساب ختامي موازنة التجارة والصناعة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

ويتناول الاجتماع الثاني يوم الاثنين، استكمال مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التجارة والصناعة ( الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية - صندوق تنمية الصادرات المصرية) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وقال سالم إن الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء القادم، سوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية - الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، وفي نفس اليوم يعقد الاجتماع الرابع لاستكمال مناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية- الشركة المصرية لتجارة الجملة) للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

وتأتي تلك الاجتماعات في إطار قيام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمناقشة وبحث حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والجهات والهيئات التابعة لها.