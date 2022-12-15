انت الان تتابع خبر بحضور ماكرون.. هتاف "لا إله إلا الله" يهز مدرجات مواجهة المغرب وفرنسا (فيديو) والان مع التفاصيل
2022-12-15 | 08:19
0 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
وثقت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هتافات الجماهير العربية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، والتي هزت أرجاء استاد "البيت" حيث أقيمت مواجهة نصف نهائي مونديال قطر يوم أمس الأربعاء.
وجاءت هذه الهتافات بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان حاضرا في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت المونديالي، من أجل تشجيع منتخب بلاده.
وحرصت الجماهير العربية والمغربية على ترديد تلك الهتافات كل فترة من المباراة وسط تفاعل جماهيري كبير في المدرجات التي امتلأت عن آخرها.
وجاءت الهتافات تلبية للدعوات التي طالبت الرد على تصريحات سابقة لماكرون، والتي اعتبر فيها الإساءة للرسول الكريم "حرية رأي"، وذلك بعد نشر صحيفة كاريكاتورية فرنسية رسما مسيئا للنبي.
وأشادت الشيخة القطرية، بهتاف الجماهير معلقة: "أجمل ما في مباراة فرنسا المغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد "لا إله إلا الله .. محمد رسول الله"ف ي نصف نهائي كاس العالم FIFA مونديال قطر 2022".
وعقب الفوز 2-0 ضرب منتخب فرنسا موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأحد المقبل، بينما يصطدم المغرب بمنتخب كرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، السبت المقبل.
يذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب المونديال، حيث توج بنسخة "روسيا 2018" عقب فوزه على كرواتيا في النهائي.