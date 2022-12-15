بحضور ماكرون.. هتاف "لا إله إلا الله" يهز مدرجات مواجهة المغرب وفرنسا (فيديو)

وخسر المنتخب المغربي "أسود الأطلس" أمام المنتخب الفنسي مباراة نصف نهائي كأس العالم، امس الأربعاء، بعد أداء بطولي مشرف للكرة المغربية والعربية.

وجاءت هذه الهتافات بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان حاضرا في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت المونديالي، من أجل تشجيع منتخب بلاده.



وحرصت الجماهير العربية والمغربية على ترديد تلك الهتافات كل فترة من المباراة وسط تفاعل جماهيري كبير في المدرجات التي امتلأت عن آخرها.