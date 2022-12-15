انت الان تتابع خبر واشنطن تحدد مكافأة مالية كبيرة مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادي بـ"داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر "يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري".وأضافت أن "البنا، قيادي كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأوضحن أن أبو أيمن المصري "كان عضوًا مؤسسًا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم".

