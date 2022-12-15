انت الان تتابع خبر "يستهدفون الاسلحة".. لوغانسك: ارتفاع اعداد المخربين الأوكرانيين في منطقة القتال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف: "في منطقة مسؤولية المليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، نلاحظ تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية".

وشدد الضابط على أن "المهمة الرئيسية للمخربين الأوكرانيين، تتمثل في كشف مواقعنا وتحديد مكامن تكديس الأسلحة والمعدات وضبط وتوجيه نيران المدفعية".



وأشار الضابط إلى أن المخربين الأوكرانيين يعملون ضمن مجموعات صغيرة العدد تضم عادة 10-12 شخصا.