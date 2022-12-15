انت الان تتابع خبر "سلوك منافق".. إيران تهاجم أمريكا بعد انهاء عضويتها في لجنة دولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشار البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعنوان "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ اتجاه جديد في التعددية" في إشارة إلى الاجراء غير القانوني الذي اتخذته اميركا في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) في إنهاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة: في الوقت الذي تحدثت مندوبة اميركا في اجتماع مجلس الأمن دعما للتعددية والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ، فقد كشفت اميركا في اجتماع آخر لمنظمة الأمم المتحدة وهو اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن وجهها الحقيقي وبلا قناع.وأوضح، إن أمريكا بسلوك منافق، وشن حملة دعائية وإعلامية كاذبة ضد جمهورية إيران الإسلامية، تابعت طلبها غير القانوني الذي لا أساس له لحرمان إيران من امتيازات عضويتها كعضو منتخب في لجنة المرأة، التي انضمت إليها من خلال عملية انتخابية ديمقراطية وشفافة.

وأكد قائلا: "للأسف، مثل هذا القرار ذي الدوافع السياسية تم اتخاذه بشكل غير قانوني ومن قبل عضو متمرد على القانون ومتنمر في الأمم المتحدة لجأ إلى سياسة الهيمنة ولتحقيق هدفه السياسي، ومارس الكثير من الضغط السياسي على أعضاء مستقلين من "الايكوسوك" لمواكبتها.



وبين مستشار البعثة الإيرانية: إن إنهاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة علامة واضحة أخرى على عودة النزعة الأحادية. كان الإجراء الذي اتخذته اميركا اليوم هجومًا واضحًا على الأساس القائم على القواعد لمنظومة الأمم المتحدة واستهزاء بالتعددية. كما أنه انتهك ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين البلدان في العضوية والمشاركة الهادفة والمتساوية في جميع الجمعيات متعددة الأطراف ، وهو ما يعتبر الأساس الرئيسي لتعددية الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة.