انت الان تتابع خبر أوكرانيا تُمطر سماء دونيتسك بـ 40 صاروخاً من أنظمة "غراد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب على تيليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 7:00 صباحا - قرية تونينكي - مدينة دونيتسك (فوروشيلوفسكي، مقاطعات كييف): لقد تم إطلاق 40 صاروخا من بي إم-21 غراد".هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من القوات الأوكرانية.

