"الديوك" الفرنسية تحقق إنجازاً فريداًَ بعد الوصول لنهائي المونديال

ووفقا لشبكة سكواوكا الإحصائية فإن منتخب فرنسا انضم إلى 5 منتخبات في تاريخ كأس العالم نجحت في الوصول إلى المباراة النهائية خلال نسختين متتاليتين، وهي: إيطاليا - البرازيل - هولندا - ألمانيا - الأرجنتين.وأشارت الشبكة إلى أن فرنسا باتت رابع بطل لكأس العالم يصل للنهائي في النسخة التالية، بعد إيطاليا في 1934 و1938، والأرجنتين في 1986 و1990، والبرازيل التي حققت ذلك مرتين في نسختي (1958 و1962) و(1994 و1998).

ولم تنجح سوى البرازيل وإيطاليا في حصد لقب المونديال في نسختين متتاليتين.

يذكر أن منتخب فرنسا حقق لقب كأس العالم 2018 عقب الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.