شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول أمام طاقة النواب اليوم لاستعراض خطة الوزارة الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعيين اليوم الخميس، لنظر 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب بالإضافة إلي مناقشة خطة وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة فيما يخص قطاع البترول، فى حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ووفقا لجدول الأعمال، تشمل طلبات الإحاطة المقدم من النائب أحمد الخشن بشأن تضارب التصريحات والبيانات التى تتناولها وسائل الإعلام فيما يخص الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج الفعلية والاستكشافات البترولية، وكذا المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن عدم وضوح خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال البحث والاستكشافات البترولية، وموقف الشركاء والشركات التى تقوم بعمليات البحث والاستكشافات فى ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية.

كما تنظر اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عمرو القطامي بشأن سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في الاعتماد على العديد من الكوادر بعد بلوغهم سن التقاعد، وضرورة تحديد خطة الوزارة في تدريب الكوادر الشابة للاعتماد عليهم فى مواقع العمل القيادية، وكذا من النائب مصطفى محمد مصطفى، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لمدينة قنا الجديدة للتخفيف عن عاتق المواطنين بها، وتحديد خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى توصيل الغاز الطبيعى إلى كافة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا جهودها فى المشروع القومى"حياة كريمة".

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية فوزى فتى بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، والتوسع فى تصدير الغاز الطبيعى ودخول أسواق جديدة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى ساهمت فى فتح أسواق جديدة.