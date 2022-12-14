20 ألف مشرد في جنوب السودان بسبب العنف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، إن أعمال عنف وقعت في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان حصدت أرواح 166 مدنيا وشردت أكثر من 20 ألفا منذ أغسطس الماضي، وسط تصاعد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة.

وأكد في بيان «عمليات القتل هذه، إضافة إلى تقارير عن أعمال عنف على أساس الجنس وعمليات خطف وتدمير ونهب لممتلكات، هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويجب أن تتوقف».

وحذر تورك من أن إراقة الدماء هذه تهدد بامتدادها إلى خارج المنطقة ما لم تتحرك السلطات المحلية وقادة المجتمع بسرعة لتهدئة التوتر بين الجماعات المسلحة.

وأضاف «إنه من المهم أن تجري حكومة جنوب السودان تحقيقا شاملا نزيها بسرعة في أعمال العنف وأن تحاسب جميع المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي».

وينتشر العنف في أجزاء من جنوب السودان، حيث غالبا ما تؤدي الاشتباكات الناجمة عن نزاعات على مناطق الرعي والمياه والأراضي الزراعية والموارد الأخرى إلى سقوط قتلى.

وحذر زعماء دينيون في المنطقة من أن الاشتباكات بين مجموعات الشباب المتناحرة امتدت إلى مخيم يؤوي نازحين بسبب العنف، وعبروا عن مخاوفهم من خروجها عن السيطرة.