تيجراي وأوروميا نزاعات مميتة في إثيوبيا

مع بدء تهدئة نزاع مميت في إثيوبيا، ينمو صراع آخر، ويتحدى الحكومة التي تتوق إلى إقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات وإحياء ما كان يومًا من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا.

وحتى في الوقت الذي يحضر فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد القمة الأمريكية الإفريقية هذا الأسبوع للترويج لاتفاق السلام المبرم الشهر الماضي بين حكومته وسلطات منطقة تيجراي بالبلاد، تبدو منطقة أوروميا الأكبر غير مستقرة على نحو متزايد وتتصارع مرة أخرى مع توترات مميتة بين الجماعات العرقية وحلفائها المسلحين.

وقال ويليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، إن قوات الأمن الإثيوبية ومتمردو أورومو وميليشيات أمهرة تقاتل بعضها البعض في أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا.

عدد القتلى

وتعد أوروميا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، وزعمت جماعتا أورومو وأمهرة العرقيتان، الأكبر في البلاد، وقوع عمليات قتل وتلقي باللوم على الأخرى مع قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية في كثير من الأحيان، ويخشى السكان في كثير من الأحيان من الانتقام إذا تحدثوا، فإن عدد القتلى في أعمال العنف في أوروميا غير معروف.

وتحدث العديد من سكان أوروميا إلى إحدى الوكالات شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا على سلامتهم، ووصفوا الهجمات المميتة في الأسابيع الأخيرة.

وقال شاهد في منطقة كيرامو بالمنطقة إن والده وابن عمه كانا من بين ما لا يقل عن 34 شخصا قتلوا منذ 24 نوفمبر. وألقى باللوم على الجنود الخاضعين لسيطرة حكومة إقليم أوروميا قائلا إنه شاهد زيهم العسكري.

ميليشيا محلية

وقال الشاهد: «بدأ كل شيء بمواجهة بين ميليشيا محلية واحدة وأفراد من قوات أوروميا الخاصة». و«قتلت القوات الخاصة الميليشيا التي كانت من أفراد مجتمع الأمهرة، ثم تبعها قتل لمدة أسبوع». وقدر أن مئات الأشخاص فروا من المنطقة منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، اتهم أحد سكان أورومو العرقيين جماعة مسلحة من أمهرة تعرف باسم فانو بمهاجمة وقتل المدنيين، وقال إنه شاهد أكثر من 12 جثة ودفن أربعة منهم في 29 نوفمبر.

وقال دوغاسا فييسا: «هذه الميليشيا تقتل شعبنا وتحرق القرى وتنهب كل ما نملكه». «يطلقون النار على أي شخص يعثرون عليه... سواء كانوا موظفين عموميين أو ضباط شرطة أو مدرسين».

وبين أن الأورومو والعمارة عاشوا معًا لسنوات، لكنهم لم يروا قتالًا مثل هذا من قبل.

أسوأ أعمال العنف

كما ألقى نائب مدير منطقة جددة أيانا، التي شهدت أيضًا بعض أسوأ أعمال العنف في أوروميا في الأسابيع الأخيرة، باللوم على مقاتلي أمهرة فانو.

ويتعرض المدنيون في منطقتنا للقتل والتشريد والنهب.

وهذه المجموعة مدججة بالسلاح، لذا فهي لا تضاهي المزارعين العزل، قال جيتاهون توليرا، مشيرًا إلى أن منطقته تستضيف الآن حوالي 31000 شخص فروا من المناطق المجاورة. «ما زلنا ننتقل من منزل إلى منزل ونكتشف الجثث».

ورفض مسؤولو الحكومة الفيدرالية الإثيوبية التعليق على عمليات القتل في أوروميا ولم يتحدثوا عنها بعد بشكل علني. قال رئيس الوزراء الأسبوع الماضي فقط إن بعض «الأعداء ذوي الآراء المتطرفة» يحاولون زعزعة استقرار البلاد، دون إعطاء تفاصيل.

صراع مكثف

وبين دافيسون: «وسط صراع حكومي مكثف ضد المتمردين، استهدف الثلاثة المدنيين، ولا سيما عرقية الأمهرة، مما أدى إلى زيادة العنف من قبل ميليشيا الأمهرة التي تدعي أنها تدافع عن مجتمعاتها».

في الوقت الذي تقاتل فيه قوات الأمن الفيدرالية الإثيوبية جيش تحرير أورومو، الذي وصفته الحكومة بجماعة إرهابية، يتقاتل سكان أورومو وأمهرة وحلفاؤهم المسلحون أيضًا بشأن المظالم القديمة والجديدة.

وانتقل المستوطنون من أمهرة لأول مرة بشكل جماعي إلى أوروميا في الثمانينيات خلال مجاعة في شمال إثيوبيا. لقد عاشوا بسلام هناك حتى السنوات الثلاث الماضية. انشق OLA عن منظمة أورومو السياسية، وبحسب ما ورد بدأ في استهداف أمهرة، وفي بعض الأحيان انتقاما لخسائره في صفوف القوات الحكومية. وبحسب ما ورد بدأت ميليشيا الأمهرة في استهداف الأورومو، وانخرطت قوات الأمن الإقليمية.

الأورومو هي أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، تليها الأمهرة، الذين سيطروا على السياسة في البلاد لأجيال. كان العديد من الأورومو مبتهجين عندما أصبح آبي، الذي يُعرف باسم الأورومو، رئيسًا للوزراء في عام 2018. لكن هذه الإثارة تغيرت إلى الإحباط من العنف المتزايد.

مسيرات احتجاجية

ونظمت مسيرات احتجاجًا على عمليات القتل في بعض المجتمعات في الأيام الأخيرة. في الأسبوع الماضي، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الحكومة إن «مئات» الأشخاص قُتلوا «بطريقة مروعة» في الأشهر الأربعة الماضية في 10 مناطق في منطقة أوروميا، وأكدت وجود القوات الحكومية وميليشيا الأمهرة. و OLA في المناطق التي تحدث فيها عمليات قتل متكررة.

وقالت اللجنة: «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين في هذه المناطق تتم على أساس العرق والآراء السياسية... مع التأكيد على أن واحدة تدعم مجموعة على الأخرى»، وحثت الحكومة الفيدرالية على اتخاذ إجراءات عاجلة.

-أكد سياسي معارض بارز من أورومو، جوار محمد، في وقت سابق من هذا الشهر أن ما لا يقل عن 350 شخصًا قد لقوا مصرعهم.

- وأن أكثر من 400 ألف نازح «خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط» في مناطق كيرامو وهورو جودورو وكويو ووارا جارسو في أوروميا.

- قال جوار في منشور على فيسبوك: «على الحكومة أن تتوقف عن التظاهر وكأن شيئًا لا يحدث».

- «الصراع يتحول بسرعة إلى حرب طائفية تشمل المدنيين. إذا لم يتم احتواؤه قريبًا، فمن المحتمل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الدولتين الإقليميتين وخارجها».