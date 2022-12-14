انت الان تتابع خبر وفد أمني برئاسة الشمري يصل الى نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل وفد أمني برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وفد أمني رفيع المستوى يصل الى محافظة نينوى".

وأضاف المصدر أن "الوفد ضم وكيل الأستخبارات ووكيل شؤون الشرطة وعدداً من قادة الوزارة"، مشيراً الى أن "الزيارة تهدف إلى الإطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع وزارة الداخلية بالمحافظة والمستوى الفني والإداري لها مع جاهزيتها القتالية لفرض ألأمن والأستقرار بالمحافظة".