طهران تسجن بلجيكيا 28 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ردا على تعليق بروكسل معاهدة تبادل أسرى من شأنها تسليم دبلوماسي إيراني، قضت محكمة في طهران بسجن بلجيكي 28 عاما.

وقالت عائلة عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، إن السلطات الإيرانية حكمت بسجنه 28 عاما، ونقلت وكالة فرانس برس، عن متحدث باسم العائلة أن الأخيرة مفجوعة بالنبأ الذي تلقته من السلطات الإيرانية.

وسبق أن ناشدت عائلة أوليفييه الحكومة البلجيكية بالتحرك من أجل إطلاق سراحه، مبدية مخاوفها من عواقب على صحته.

ووفق العائلة، فإن أوليفييه البالغ من العمر (40 عاما) تم توقيفه دون سبب في طهران يوم 24 فبراير الماضي.