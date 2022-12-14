«النواب الألماني» يرد على مؤامرة المتطرفين

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ومن المقرر أن تلقي وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، بيانا بهذا الشأن أمام لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية، وقال وزير العدل الألماني في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية «لدينا قوانين أسلحة صارمة في ألمانيا، لكن حتى أكثر قوانين الأسلحة صرامة لا تساعد حقا عندما يحصل الأشخاص على الأسلحة بشكل غير قانوني، نحن بحاجة إلى تطبيق قوانيننا الحالية بشكل أفضل».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الألماني التابع للبرلمان (البوندستاج)، العمل على كيفية الرد على المؤامرة المزعومة للقيام بانقلاب من قبل جماعة إرهابية مرتبطة بحركة «مواطنو الرايخ» اليمينية المتطرفة.ومن المقرر أن تلقي وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، بيانا بهذا الشأن أمام لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية، وقال وزير العدل الألماني في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية «لدينا قوانين أسلحة صارمة في ألمانيا، لكن حتى أكثر قوانين الأسلحة صرامة لا تساعد حقا عندما يحصل الأشخاص على الأسلحة بشكل غير قانوني، نحن بحاجة إلى تطبيق قوانيننا الحالية بشكل أفضل».

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