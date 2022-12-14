الشعب الأوكراني يحصل على جائزة مرموقة

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ونيابة عن مواطنيهم، تسلم ثلاثة أوكرانيين منوط بهم الدفاع عن المجتمع المدني الجائزة، وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مراسم تسليم الجائزة، عبر مقطع فيديو، ودعا إلى الوقوف دقيقة صمت، حدادا على ضحايا الحرب الروسية ضد بلاده.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل الشعب الأوكراني على جائزة «سخاروف» المرموقة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج أمس.ونيابة عن مواطنيهم، تسلم ثلاثة أوكرانيين منوط بهم الدفاع عن المجتمع المدني الجائزة، وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مراسم تسليم الجائزة، عبر مقطع فيديو، ودعا إلى الوقوف دقيقة صمت، حدادا على ضحايا الحرب الروسية ضد بلاده.

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