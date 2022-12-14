شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة فى 23 محافظة.. أبرزها حملة لتوزيع البطاطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفى محافظة الجيزة، تواصل أمانة قسم الهرم، التبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية، فى مستشفى الواحات البحرية المركزى، وشمل التوزيع سراير ومشتملاتها وكراسي متحركة وعكازات، لتوفير أقصي خدمات الرعاية الصحية والطبية.

كما نظمت أمانة قسم الطالبية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "لا للمخدرات" للتوعية بمخاطر الإدمان بكافة انواعه وسبل العلاج منه.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، حيث شهدت كرداسة ختام الدور قبل النهائي للمرحلة الثانوية على مستوى المركز بتأهل فريقي مدرستي كرداسة بنين وأبو رواش، وفي الحوامدية تم إجراء المنافسة لليوم الثالث على التوالي والتى شهدت أجواء تنافسية قوية أسفرت عن تأهل مدرستي سيد هلال ويوسف محمود للدور النهائي للمرحلة الإبتدائية، وفي أوسيم تم إطلاق المنافسات بقطاع برطس التابع لإدارة أوسيم التعليمية، وفي الدقي انطلقت المنافسات على مستوى المرحلة الإبتدائية بمشاركة 7 مدارس، وفي أطفيح فازت مدرسة شعبان بهنساوي الابتدائية وكفر الواصلين الإعدادية بقطاع مدارس القبابات وكفر الواصلين وفازت مدرسة الكريمات تعليم اساسي والكريمات الإعدادية بقطاع مدارس الكريمات.

واستكمالًا لمنافسات مسابقة أوائل الطلبة، أسفرت مواجهات الشهادة الابتدائية بالبدرشين على مستوى قطاع الشوبك بمشاركة مدارس "آل ناصر- عبدالفتاح ناصر- وحدة الشوبك- تحفيظ القرآن- صلاح أبو بكر- نزلة الشوبك" عن فوز مدرسة صلاح أبو بكر بالمركز الأول، وعلى مستوى قطاع ميت رهينة بالمرحلة الإبتدائية وبمشاركة مدارس "العزيزية الابتدائية المشتركة- الشهيد الدكتور محمد رضوان- الامام محمد عبده بالعزيزية- الخطيب الخاصة- محمد فريد بالعزيزية- الجابري- ميت رهينة المشتركة- الإيمان الابتدائية- أحمد سلمان" فازت مدرسة محمد فريد بالمركز الأول، وفي منشأة القناطر انطلقت فاعليات المسابقة على مستوى المرحلة الثانوية بمقر مدرسة محمد عبده حسن الثانوية.

وأما فى قسم الطالبية، انطلقت فاعليات مسابقة أوائل الطلبة الموسم الثاني لمدارس المرحلة الابتدائية بأربع مقرات وهى مدارس الضياء الخاصه وعلاء الدين الخاصة وحسام الدين الخاصة والفاروق الخاصة، وفي السادس من أكتوبر تواصلت فاعليات المسابقة بحضور مسئولي الإدارة التعليمية وقيادات أمانة الحزب بالمدينة، وفي قسم الجيزة أسفرت المرحلة الأولى من تصفيات المرحلة الإبتدائية عن فوز مدرسة العلا جاردن بالمركز الأول.

وفي محافظة سوهاج،أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، أكبر حملة ضمن مبادرة "شتاء دافىء"، لمكافحة موجات البرد والصقيع خلال فصل الشتاء، وذلك بمساعدة الأسر البسيطة والفقيرة على مواجهة برد الشتاء، من خلال توفير ألحفة وبطاطين لهم بالمجان، حيث تم توفير 20 ألف بطانية ولحاف، والبدء في توزيعها على الأسر البسيطة والمستحقين بمختلف قرى المحافظة، لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء وموجات البرد.

وفي محافظة البحر الأحمر، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" علي مستوي المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمدينة مرسي علم تحت اشراف الادارة التعليمية بالمدينة، وأسفرت نتائج المسابقة في المدينة بفوز مدرسة الشيخ الشاذلي بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

وفي محافظة قنا، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بجميع مراكز المحافظة، وسط منافسات حماسية بين طلاب المدارس المشاركين فى المسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم فى المراكز كالأتي:-

1- فى مركز قنا، انتهت بفوز مدرسة الترامسة الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية فازت فيها مدرسة الصفوة الإعدادية الخاصة.

2- فى مركز قوص، انتهت بفوز مدرسة الأقباط الكاثوليك الإبتدائية بحجازه، وفي المرحلة الإعدادية فازت فيها مدرسة شنهور الإعدادية.

3- فى مركز دشنا، انتهت بفوز مدرسة الفاوية الإعدادية.

4- في مركز أبو تشت، انتهت بتصعيد مدرستي العليمات الإعدادية والشهيد نعيم الإعدادية.

5- فى مركز الوقف، انتهت بفوز مدرسة الشهيد إبراهيم عبدالباقي، وفي المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة الشهيد هشام يونس.

6- في مركز نقادة، انتهت بفوز مدرسة الزوايدة المشتركة الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة الشيخ حاكم الإعدادية المشتركة.

7- فى مركز قفط، انتهت بفوز مدرسة الشهيد فؤاد الابتدائية.

8- فى مركز نجع حمادي، أسفرت عن تصعيد مدرستي نجع قابول الإبتدائية والوحدة المجمعة بالحلفاية بحرى، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية، انتهت بتصعيد مدرستي أبو عموري والخليفة الأول الإعدادية.

وفي محافظة السويس، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، التي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالآتي:-

1- في إدارة جنوب السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستى بور توفيق الإبتدائية، وراهبات الراعى الصالح، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرستى عمرو الطاهر الإعدادية، والشبان المسلمين الخاصة.

2- فى إدارة الجناين التعليمية، انتهت بفوز مدرستى عبد الرحمن بن عوف، والمشير احمد اسماعيل الإبتدائية، وعلي مستوي المرحلة الإعدادية، فوز مدرستى المشير احمد اسماعيل، وزيد بن حارثة.

3- إدارة شمال السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستى أشرف عبد الدايم الجديدة، وإبراهيم سليمان، ومدرسة الجهاد الإبتدائية، وعلي مستوي المرحلة الإعدادية، فوز مدرستى التعاونيات الإعدادية بنون، والأمل الإعدادية بنات.

وفي محافظة القليوبية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" علي مستوي المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- في مركز قليوب، انتهت بفوز مدرستي ميت حلفا الاعدادية بنين، وبلقس الإعدادية المشتركة.

2- في مركز شبين القناطر، انتهت بفوز مدرسة العسايله الإبتدائية.

وفي محافظة بورسعيد، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة"، التي ينظمها الحزب، بالأقسام المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في المرحلة الإبتدائية، وأسفرت نتائج اليوم الثالث في 7 أقسام كالأتي:-

1- في قسم الشرق، انتهت بفوز مدارس، اليونانية، والفرنسيسكان

2- في قسم الضواحي، انتهت بفوز مدارس، الإمام محمد عبده، الشهيد اسامه الشربيني، الشهيد محمد صبري، والتوكيلات الملاحية

3- في قسم المناخ، انتهت بفوز مدرسة العدوي.

4- في قسم الزهور، انتهت بفوز مدراس، بنك بورسعيد الوطني، حامد الألفي، وعمر بن عبد العزيز

5- في قسم بورفؤاد، انتهت بفوز مدراس، الراعي الصالح، ويوسف عاشور.

6- في قسم العرب، انتهت بفوز مدارس، أشتوم الجميل، والوصفيه

7- في قسم الجنوب، انتهت بفوز مدرسة النورس.

وفي محافظة الشرقية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بجميع مراكز المحافظة، وسط منافسات حماسية بين طلاب المدارس المشاركين فى المسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- في مركز مشتول السوق، انتهت بفوز مدرسة المدينة المنورة الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة الصحافة الاعداديه المشتركة.

2- في مركز ههيا، انتهت بفوز مدارس، الزهراء الثانوية بنات بههيا، والشهيد ناجى حسن الثانوية، وحوض نجيح الثانوية، ومحمد على حسين بالمهدية.

3- في مركز بلبيس، انتهت بفوز مدرسة ميتكيس الإبتدائية، ومدرسة الإعدادية بنات الجديدة.

4- في مدينة الصالحية الجديدة، انتهت بفوز مدرسة أبو رضوان الإبتدائية بالمركز الاول.

5- في مركز الأبراهيمية، انتهت بفوز مدرسة الثانوية العسكرية.

6- في مركز أبو كبير، انتهت بفوز مدرسة الحماديبن ام عثمان الإعدادية، وفي المرحلة الإبتدائية فازت فيها مدرسة السيد الشيخ الإبتدائية.

7- في مركز فاقوس، أسفرت عن صعود مدرستي فاروق نجم والشهيد إبراهيم محمد أحمد الإبتدائية بالمركز الأول وصعود مدرسة فاروق نجم الإعدادية، ومدرسة الهيصمية الإعدادية وصعود مدرسة عبدالله الشرقاوي الإبتدائية بالطويلة بالمراكز الأولي.

8- في مدينة القرين، انتهت بفوز مدرسة عبد الله الشرقاوى الإعدادية.

9- في مركز أولاد صقر، انتهت بفوز مدرسة الفرايحة للتعليم الأساسي بالمركز الأول على مستوى المدارس الإعدادية، وفاز فريق مدرسة المنشر للتعليم الأساسي بالمركز الأول على مستوى المرحلة الإبتدائية.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة العمال والفلاحين بمركز الخارجة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "مخاطر المضادات الحيوية والأكياس البلاستيكية"، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج اليوم التاسع من المسابقة الآتي:

1- في إدارة الخارجة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة عزب الشركة الإعدادية، وأما اللقاء الثاني للمرحلة الابتدائية، فازت فيها مدرستي المنيرة الإبتدائية، والمجاهدين أساسي بالمركز الأول.

2- في إدارة بلاط التعليمية، انتهت بفوز مدرسة عين عيش الإبتدائية.

3- فى إدارة الداخلة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة "موط" الثانوية بنات.

4- فى إدارة الفرافرة التعليمة، انتهت بفوز مدرسة "عبد المجيد الجغيل" الإبتدائية، وللمرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة النهضة الإعدادية.

وفي محافظة المنوفية،

افتتحت أمانة مركز ومدينة منوف، مقرا جديدا للوحدة الحزبية بقرية طملاي، وعلي هامش الافتتاح، عقد لقاء مع أهالي القرية لمناقشة، بعض الأمور الحزبية والتنظيمية، بجانب عرض العديد من المشكلات العامة ومناقشة سبل الحل.

كما أقامت أمانة مركز قويسنا، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، في قرية قويسنا البلد، ضمن شعار "الأسر المنتجة"، وشمل المعرض كل مايخص البيت المصري من سلع غذائية ومفروشات وستائر وتجهيز العرائس وأدوات منزلية للعرائس وملابس رجالي وحريمي وأطفال إضافة إلي لعب الأطفال والوسائل التعليمية.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مكبرة، شاملة عدد من التخصصات الطبية، فى قرية كفر السيد، وشملت القافلة الطبية تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والتغذية العلاجية والتحاليل الطبية، وقدمت القافلة الكشف الطبى على حوالى 180 حالة.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة بندر المنيا، قافلة طبية مجانية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 317 حالة، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المنيا، انتهت بفوز مدارس العروبة بعزاقة، دمشير تعليم أساسي بنات، ومنشأة الدهب البحرية الإبتدائية.

2- في بندر المنيا، انتهت بفوز مدرسة مصعب بن عمير الخاصة، وفي المرحلة الثانوية، انتهت بفوز مدرستي السادات الثانوية بنات، والمنيا الثانوية بنات.

3- في مركز ملوي، انتهت بفوز مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية فازت مدرسة البياضية تعليم أساسي.

4- في مركز ديرمواس، أسفرت عن فوز مدرسة عبد الناصر حسن، وفى المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدرسة تانوف الإعدادية.

5- في مركز بني مزار، فازت مدرسة الناصرية رقم ٢.

6- في مركز سمالوط، أسفرت عن فوز مدرسة الشهيد الجزائر الإبتدائية، وفى المرحلة الاعدادية أسفرت عن فوز مدرسة الجزائر تعليم أساسي.

7- في مركز مطاي، انتهت بفوز مدرسة منبال الابتدائية رقم ١، وفي المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة النصر الإعدادية المشتركة.

8- مركز مغاعة، أسفرت عن فوز مدرسة عزيزة فهمي الإبتدائية.

9- في مركز العدوة، انتهت بفوز مدرسة سلاقوس بنات الإعدادية.

10- مركز ابوقرقاص، انتهت بفوز مدرسة النوبرات الإبتدائية، وفى المرحلة الاعدادية، فازت مدرسة بني حسن الإعدادية الجديدة.

وفي محافظة كفر الشيخ، نظمت أمانة العمل الجماهيرى بمركز قلين، حملة اغرس شجرة مثمرة من أجل مصر دعما للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، حيث شكل فرق من شباب وأعضاء الحزب، بزراعة الأشجار المثمرة فى فناء المدرسة وسط حالة من السعادة والفرح مع شرح لأهمية زراعة الأشجار لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

كما اشتعلت المنافسة بين المدارس قبل الانتقال للمرحلة الثانية للتصفيات من مسابقة أوائل الطلبة بمراكز المحافظة، بين طلاب المدارس المشاركين فى المسابقة التى يشرف عليها الحزب، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- فى إدارة شرق كفرالشيخ، فازت مدرسة دقميرة الابتدائية والإعدادية والمرابعين الثانوية بالمركز الأول.

2- فى إدارة غرب كفرالشيخ، فازت مدرسة الإعدادية بنات الجديدة بالمركز الأول.

3- فى إدارة سيدى سالم، فازت مدرسة العاشر الابتدائية بدمرو والقواسم الإعدادية ودمرو الثانوية بنات بالمركز الأول

4- فى إدارة الحامول، فازت مدرسة غرب تيرة الابتدائية والإعدادية بالمركز الأول.

5- فى إدارة فوة، فازت مدرسة الفتح الابتدائية بالمركز الأول.

6- فى إدارة الرياض، فازت مدرسة بقلولة الابتدائية والامل الإعدادية بالمركز الاول.

7- فى إدارة سيدي غازي، فازت مدرسة منيسي الإعدادية بالمركز الأول

8- فى إدارة بيلا، فازت مدرسة ابشان الثانوية بنين بالمركز الأول

9- فى إدارة قلين، فازت مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بالمرازقة والشهيد هانى رمضان بثروة ومدرسة قلين الثانوية بنات بالمركز الأول

10- فى إدارة بلطيم، فازت مدرسة رزق حمامو الابتدائية بالمركز الأول وصعدت

11- فى إدارة مطوبس، فازت مدرسة الشهيد عبدالجواد بالسخاينة ب وبرنبال الاعدادية بنات

وفي محافظة جنوب سيناء، اختتمت أمانتا شرم الشيخ وأبوزنيمة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وجاءت النتائج بمدن المحافظة كالأتي:-

1- مدينة شرم الشيخ، انتهت بفوز مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، وعلى صعيد المرحلة الإبتدائية فازت مدرسة جيل أكتوبر، وفي المرحلة الثانوية صعدت مدرسة جيل اكتوبر الثانوي لتصفيات المحافظة.

2- مدينة أبوزنمية، انتهت بفوز مدرسة بلال بن رباح بالمركز الأول والصعود للمحافظة، وعلى صعيد المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة أبوزنيمة الإعدادية.

3- في مدينة دهب، انتهت بفوز مدرسة فاطمة الزهراء الإبتدائية.

وفي محافظة مطروح، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية بين المراكز، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- مركز مطروح، انتهت بفوز مدرسة المجاهد1، وفى المرحلة ألاعدادية، فازت مدرسة الشهيد المعناوى

2- مركز الضبعة، انتهت بفوز مدراس الروضة، جميمه ب، وأولاد علوانى، و30 يونيو، وفى المرحلة الاعدادية

فوز مدراس أولاد علوانى، والسلوى، والجفيرة

3- مركز الحمام، فوز مدرسة العلم والايمان، وفى المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة عبدالرحمن ابن عوف

4- مركز سيوة، انتهت بفوز مدرسة ابوبكر الصديق الإبتدائية، وفى المرحلة الاعدادية، فازت فيها مدرسة السبوخة بنات.

5- مركز النجيلة، انتهت بفوز مدرستي النجيلة البحرية، ودوار السبع الإعدادية.

6- مركز العلمين، انتهت بفوز مدرسة الحنفيش الإبتدائية.

7- مركز برانى، انتهت بفوز مدرسة برانى الإبتدائية، وعلي صعيد المرحلة الاعدادية، فوز مدرسة برانى الاعدادية

8- مركز السلوم، انتهت بفوز مدرسة السلوم بنين تعليم اساسى الإبتدائية، وعلي مستوي المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة السلوم بنات.

وفي محافظة الإسماعيلية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- إدارة ابو صوير التعليمية، انتهت بفوز مدارس المدينة المنورة، الواصفية المحطة، أبو جمعان، والشيخ معاذ، وهيصم.

2- إدارة التل التعليمية، انتهت بفوز مدرستى الفتح بالملاك ومدرسة العهدة الإبتدائية.

3- إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدارس الإسراء والمعراج، وآمون، والشهيد عمرو وهيب، وأما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد فازت مدرسة ٢٥ يناير الثانوية بنات.

4- إدارة فايد التعليمية، أسفرت النتائج عن فوز مدرسة السلام الإعدادية المشتركة، وفى المرحلة الإبتدائية انتهت بفوز مدرسة العقادة الإبتدائية.

5- إدارة جنوب الإسماعيلية، انتهت بفوز مدراس محمد فريد، ومحمد عبد الرحمن، والشهيد ابراهيم الرفاعي.

6- إدارة القنطرة شرق التعليمية، انتهت بفوز مدرسة جمال عبد الناصر.

وفي محافظة الغربية، شاركت أمانة مركز بسيون، في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأ من يوم الاحد 11 ديسمبر ليوم 14 ديسمبر للأطفال من عمر يوم لخمس سنوات.

وفي محافظة الفيوم، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز كالاتي:_

1_ فى إدارة سنورس، انتهت بفوز مدرسة التوفيقية الإبتدائية.

2_ فى إدارة إبشواى، انتهت بفوز مدارس، أبو نعمة، والياس، والطماوى، وشكشوك ق، وسنروق، وسنرو البحرية ق، وتامر احمد رمضان، ومحمد شاكر الجندى.

3_ فى إدارة طامية، انتهت بفوز مدرسة فتحى على تعليم اساسي للمرحلة الإعدادية.

4_ فى إدارة غرب، انتهت بفوز مدرسة الشروق الخاصة بندر الفيوم.

5_ فى إدارة يوسف الصديق، انتهت بفوز مدرسة الفقى أ للمرحلة الإبتدائية ومدرسة والى ميزار للمرحله الإعدادية.

6_ فى إدارة إطسا، انتهت بفوز مدارس المرحلة الإبتدائية، الدكتور سليمان داوود، وقصرالباسل، والشهيد عمرو محمد دهشان ت أ، والإصلاح أ- والسادات، وأبوديهوم_والغرق الحديثة، وهويدى، والغزالي، وتطون المشتركة، وعلي مستوي المرحلة الإعدادية فازت مدرستي، الشهيد عمرو دهشان، ومحمد موسى الخاصة.

وفي محافظة دمياط، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الرابع، ببعض مراكز وإدارات المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز فارسكور، انتهت بفوز مدرسة الشهيد بهجت الطرانيس الإبتدائية.

2- فى مركز كفر البطيخ، انتهت بفوز

مدرسة أحمد زويل الإبتدائية.

3- فى مدينة دمياط الجديدة، انتهت بفوز مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية.

وفى محافظة الدقهلية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة، حيث شهدت منافسة 1598 طالب وطالبة بين 233 مدرسة للمراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز كالأتي:-

1- مركز منيه النصر، فازت مدرسة عصام الحسينى الإعدادية بميت تمامة، ومدرسة كفر الكردى الإبتدائية المشتركة.

2- مركز بنى عبيد، فازت مدرسة الصلاحات الإبتدائية.

3- مركز المطرية، فازت مدرسة الشهيد إيهاب يسرى هندام الإبتدائية .

4- مركز المنزلة، فازت مدرسة الخليفة عبده عوض الإبتدائية، ومدرسة أحمد القصبى الإبتدائية، ومدرسة جديدة المنزلة الإعدادية.

5- مركز السنبلاوين، فازت مدرسة شبراهور الإبتدائية ٣ ومدرسة ابن الوليد الإبتدائية ومدرسة المقاطعة الإبتدائية.

6- مركز الجمالية، فازت مدرسة ميت مرجا.

7- مركز شربين، فازت مدرسة الحطبة تعليم أساسى، ومدرسة مدكور تعليم أساسى، ومدرسة د محمد راغب بأبوجلال.

8- تمى الامديد، فازت مدرسة فاروق العزازى بكفر الأمير.

9- مركز اجا، فازت مدرسة ميت مسعود الإعدادية ومدرسة الاتربى الإبتدائية.

10- مركز ميت غمر، فازت مدرسة كفر سرنجا الإعدادية ومدرسة الشهيد متولى عامر ومدرسة يوسف مقلد بدماص ومدرسة سنفا الإعدادية بنات ومدرسة بشالوش الإعدادية ومدرسة ميت يعيش الإعدادية ومدرسة بهيدة الإعدادية ومدرسة مصطفى صادق البوها ومدرسة مجدى العجمى بكوم النور ومدرسة تفهنا الإعدادية.

11- مركز الستامونى، فازت مدرسة الأمل الإعدادية ومدرسة الدرافيل الإبتدائية.

12- مركز دكرنس، فازت مدرسة أحمد عرابى الإبتدائية ومدرسة فاطمة عنان الثانوية.

13- غرب المنصورة، فازت مدرسة الهدى والنور.

14- شرق المنصورة، فازت مدرسة النيل الإبتدائية.

وفي محافظة بني سويف، سلمت أمانة مركز الفشن، عدداً من عقود التوظيف لبعض الشباب، ضمن فعاليات الملتقى التوظيفي الاستثماري الصناعي، بحضور المحافظ، وذلك لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة بالمحافظة، وتشجيع الصناعات المختلفة لمواكبة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى عيادة التأمين الصحي بمدينة سمسطا، وذلك بمساهمة مجتمعية من أمانة الحزب بالمحافظة.

كما افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات بطولة تنس الطاولة علي مستوي المحافظة، وذلك بمشاركة 96 لاعب، وشهد اليوم الأول من البطولة أسفر عن فوز كلا من: اللاعب محمد علي بندر بني سويف، والذي صعد فائزًا عن المجموعه الأولى، واللاعب محسن جبر مركز ناصر والذي صعد فائزًا عن المجموعة الثانية.

كما أسفرت نتائج مسابقة حزب مستقبل وطن لأوائل الطلبة في محافظة بني سويف، عن فوز المدارس الأتية:

1- مركز الواسطى، فوز مدرسة الشهيد محمود حسن الإعدادية بنين بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية بإدارة الواسطى التعليمية، وفوز مدرسة المعصرة الحديثة بنات المشتركة الإبتدائبة بنات قطاع 1 ابو صير بإدارة الواسطى التعليمية، وفوز مدرسة المعصرة الجديدة بنات المشتركة الإبتدائية قطاع 2 ابو صير بإدارة الواسطى التعليمية.

2- مركز ناصر، فوز مدرسة الحمام الإبتدائية بقطاع الحمام بإدارة ناصر التعليمية، وفوز مدرسة الحمام الإعدادية بقطاع الحمام بإدارة ناصر التعليمية.

3- مركز بني سويف، فوز مدرسة بياض العرب الإعدادية بنات ببياض العرب بالمركز الأول على مستوى المركز للمرحلة الإعدادية.

4- مركز إهناسيا، فوز مدرسة إهناسيا الإبتدائية المشتركة 1 بقطاع إهناسيا 1 بإدارة إهناسيا التعليمية، وفوز مدرسة إهناسيا الإبتدائية الجديدة 1 بقطاع إهناسيا 2 بإدارة إهناسيا التعليمية، وفوز مدرسة نزلة خلف

الإعدادية المشتركة بإدارة إهناسيا التعليمية

5- مركز ببا، فوز مدرسة بني أحمد الإعدادية المشتركة بإدارة ببا التعليمية، وفوز مدرسة طوه الإبتدائية المشتركة بقطاع قمبش للمرحلة الإبتدئية.

6- مركز سمسطا، فوز مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بقطاع دشطوط بإدارة سمسطا التعليمية.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة شئون الصناعة والتجارة بالمحافظة، ندوة تعريفية بطريقة التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، وشملت الندوة، شرح وافي للتسجيل علي نظام الفاتوره الالكترونية للشركات وأن مثل هذه الندوات ستعقدها الأمانه بإستمرار من خلال جلسات لشرح والتعريف بالقوانين واللوائح الجديدة في مجال الصناعة والتجارة.

كما تواصل أمانة الشئون الإقتصادية بالمحافظة، برنامج مستقبل وطن لتأهيل الشباب لسوق العمل والمنحة المجانية لتعليم اللغة الإنجليزية حيث استمرت المحاضرات بمقر الحزب الرئيسي، وبدأ المتدربون بالمستوى الثالث والرابع للغة أولى كورسات البرنامج، وفتحت باب التسجيل مجاناً لشباب وفتيات الحزب وذلك بالتعاون مع المعهد الأمريكي للتدريب والتعليم.

وفي محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة تثقيفية حول أهمية الحفاظ على صحة الجسد، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الطبية، والحفاظ على اللياقة البدنية، كما نظمت الأمانة امتحان فوري، لمحو الأمية، بنادي الصعيد العام، وذلك تيسيرا على الأهالي، وتشجيعا لهم لمحو الأمية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في الأقسام كالأتي:-

1- فى إدارة المنتزة أول التعليمية، فوز مدرسة عبد الحليم محمود.

2- في إدارة المنتزه ثان التعليمية، فوز مدرسة تقسيم الزهور١-٢، وفوز مدرسة الياسمين الخاصة الإعدادية.

3- فى إدارة العامرية التعليمية، فوز مدرسة ابن ماجد الابتدائية بالمجموعة الأولي، ومدرسة آمون الخاصة بالمجموعة الثانية الإبتدائية، وعلي مستوي المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة شباب سند الإعدادية بالمجموعة الأولي، ومدرسة النهضة الإعدادية بنات بالمجموعة الثانية.

4- فى إدارة برج العرب التعليمية، فوز مدرسة برج العرب القديمة الإعدادية.

5- فى إدارة وسط التعليمية، فوز مدرسة الإمام الشافعي والحضرة صباحي وأم المؤمنين وراهبات النبي دانيال، في المرحلة الإبتدائية.

6- فى إدارة شرق التعليمية، فوز مدرسة محور 4 الحكومية الإبتدائية، وفوز مدرسة عبد العزيز جاويش الإعدادية بنين.

7- فى إدارة العجمي التعليمية، فوز كلًا من مدرسة زيد بن حارثة الصباحية، وزيد بن حارثه المسائية، ومدرسة أليكس ويست الخاصة، ومدرسة علماء الغد الخاصة، مدرسة الفيروز الخاصة، ومدرسة الحياة الخاصة، للمرحلة الابتدائية.

وفي محافظة شمال سيناء، اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، في المشاركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمشاركة أمانتا قسمي بئر العبد ورمانه، حيث شكل فرق من شباب الحزب لدعم الحملة بالعناصر الشابة لعمل برامج توعية ميدانية للأهالى عن أهمية التطعيم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما وفرت القسمي وسائل مواصلات للأماكن البعيدة والتى يصب الوصول إليها.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.