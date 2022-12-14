أكرم القصاص: دور مصر بأفريقيا مهم فى تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن مصر كان لها دور مهم جدا مع الدول الأفريقية برفع مطالب أفريقيا فى قمم المناخ فى جلاسكو وشرم الشيخ، حيث تجدد فيها مطالب الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر ترى تخصيص 100 مليار دولار من الدول الكبرى النامية لأفريقيا تعويضا وليس دعما عما نتج منها بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وعن تعهد الولايات المتحدة بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة التحديات الأساسية، قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن التعهدات الأمريكية والمساعدات الأوروبية تتلخص فى فكرة دعم الطاقة الجديدة والمتجددة، أو التكيف المناخى لتقليل تغيرات المناخ بالنسبة للدول الأفريقية، موضحا أن الدول الأفريقية ترى وما تزال أنها غير كافية.

وأكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن مصر تقوم بدور مهم جدا فى أفريقيا فى تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا، وممرات التنمية، مشيرا إلى أن مصر ترى أن ملف حقوق الإنسان ملف شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن التنمية لن تتم من وجهة نظر الدولة المصرية، ما لم يكن هناك إقرار ودعم للدول الوطنية وتدخل سياسى فى القضايا المختلفة وتعاون وشراكة بشكل كبير.

وتابع، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن القمة الأمريكية الأفريقية تعقد بعد أيام من انتهاء القمة العربية الصينية، لافتا إلى أنهم يعلمون أن أفريقيا بها تنافس بين دول كبرى مثل الصين وفرنسا وروسيا، ودول أوروبية كانت مستعمرة فى هذه القارة.

وأكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن القمة مفيدة جدا لشرح وجهات النظر الأفريقية بشكل واضح، حيث ترى مصر أن أفريقيا بها فرص كثيرة يمكن أن تعود على كافة الأطراف.