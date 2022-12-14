انت الان تتابع خبر تحالف سياسي: الزعامة في المكون السني حلم عابر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر قيادي في تحالف الأنبار الموحد، الأربعاء، أن الزعامة في المكون السني هي "حلم عابر"، فميا أشار الى وجود زعيمين في العراق.



وقال طه عبد الغني خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "موضوع الزعامة أكذوبة يراد منها خلق فتنة بين المكون".

وأضاف أن "السنة لم ولن يكون لهم زعيم سياسي وحتى ديني"، مؤكداً أن "المكون السني الزعامة فيه حلم عابر".

ولفت عبد الغني الى أن "هناك زعيمين في العراق هما مسعود البارزاني ومقتدى الصدر".

الى ذلك، أكد عبد الغني أنه "صرفت أموالاً في الأنبار منذ 2018 حتى الآن تبني دولاً"، مشيراً الى أنه "لو ترفع القيود من المحافظ الحالي لكان هناك إعمار أفضل".