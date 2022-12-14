انت الان تتابع خبر عزل إيران من لجنة أممية معنيّة بحقوق المرأة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء القرار لمعاقبة إيران على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بنوع خاص.

وحصد القرار 29 من أصل 54 صوتا لأعضاء المجلس، في حين صوت ثمانية أعضاء ضده و امتنع 16 آخرون عن التصويت.



وأكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جايك سوليفان، في بيان عقب التصويت أن "طرد إيران من اللجنة يعد "قرارا تاريخيا" يبرهن على "الإجماع الدولي المتنامي على الحاجة لمحاسبة طهران".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت إن استبعاد إيران "هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، ووصفت عضوية طهران بأنها "وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة".



أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية ،أمير سعيد إرافاني، وصف الخطوة الأمريكية بأنها غير قانونية.

وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

