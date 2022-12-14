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رونالدو يتدرب في ريال مدريد!

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2022-12-14 | 17:58

رونالدو يتدرب في ريال مدريد!

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2,652 مشاهدة

فجر نجم المنتخب البرتغالي ، اليوم الأربعاء، مفاجئة بتدربه في ملعب التدريبات الخاص بفريقه السابق ريال مدريد، "فالديبيباس"، وذلك عقب خروج البرتغال من كأس العالم إثر خسارتها 0-1 أمام المغرب.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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