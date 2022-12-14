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انت الان تتابع خبر رونالدو يتدرب في ريال مدريد! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441249-638066340638130481.jpg
2022-12-14 | 17:58
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فجر نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، مفاجئة بتدربه في ملعب التدريبات الخاص بفريقه السابق ريال مدريد، "فالديبيباس"، وذلك عقب خروج البرتغال من كأس العالم إثر خسارتها 0-1 أمام المغرب.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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