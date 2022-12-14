انت الان تتابع خبر علاوي لمدير الأمن اللبناني: التدخلات الخارجية سبب أزمات المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب علاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاربعاء اللواء عباس ابراهيم مدير عام الامن في لبنان والوفد المرافق له، للحديث عن الاوضاع على الساحتين المحلية والاقليمية والسبل الكفيلة بتحقيق الامن والاستقرار".ونوه علاوي، إلى أن "أحد الاسباب الرئيسية للازمات في بلدان المنطقة هو التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي ولابد من وضع حدٍ لهذه التدخلات".

وبحث اللقاء ايضاً "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والامنية خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب والتطرف".

