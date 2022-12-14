انت الان تتابع خبر 16 رقماً قياسياً في كأس العالم.. ميسي يعيد كتابة التاريخ بمونديال قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحقق ميسي مكاسب كثيرة خلال مواجهة كرواتيا وقيادته لمنتخب بلاده إلى نهائي المونديال بعدما حطم العديد من الأرقام القياسية وعادل أخرى وزاحم بقوة على جائزة هداف كأس العالم. وفي التقرير التالي نضع بين أيديكم ارقاماً قياسية حققها البرغوث بعد نهاية مواجهة نصف النهائي:*صدارة الهدافينهدف ميسي وتمريرته الحاسمة جعلتاه يتخطى نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي في صدارة هدافي كأس العالم على الرغم من تعادلهما في التسجيل 5 أهداف لكيلهما.

وتخطى الاسطورة ميسى زميله في باريس سان جيرمان بعدد التمريرات الحاسمة بـ3 تمريرات للبرغوث مقابل 2 للمهاجم الفرنسي الذي يواجه مع منتخب بلاده المغرب اليوم الأربعاء، ليتصدر نجم التانغو ترتيب هدافي البطولة لكون نظام جائزة الحذاء الذهبي لهدف المونديال ينص على الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة عند التعادل في عدد الأهداف، وإذا استمر التعادل تذهب الجائزة إلى من لعب عدد دقائق أقل.



*تحطيم باتيستوتاحطم الهدف الذي سجله البرغوث في مرمى كرواتيا رقم مواطنه غابرييل باتيستوتا كأفضل هداف في تاريخ الأرجنتين بالمونديال؛ إذ وصل ميسي إلى هدفه الـ11 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

أصبح الاسطورة ميسي ايضاً أول لاعب أرجنتيني يسجل في 3 مباريات بالأدوار الإقصائية في نسخةٍ واحدة من كأس العالم.

وفي رقم مميز آخر، وحسب شبكة "أوبتا"، بات ميسي ثاني لاعب يسجل أو يُقدِّم تمريرةً حاسمةً في 13 مباراة مختلفة بنهائيات كأس العالم، منذ نسخة البطولة 1966 في إنجلترا، ولم يسبق ميسي في الوصول إلى ذلك الرقم المميز سوى البرازيلي رونالدو نازاريو دا ليما "الظاهرة".

وفي رقم آخر، وصل ميسي إلى هدفه الـ96 بقميص الأرجنتين، وذلك في 171 مباراة دولية خاضها ليونيل، منذ ظهوره الأول برفقة الألبيسيليستي عام 2005.

*معادلة ماتيوس

مشاركة النجم الارجنتيني في المباراة أمام كرواتيا جعلته يصبح أكثر مَن خاض مباريات في تاريخ كأس العالم لاعبًا، بالتساوي مع أسطورة منتخب ألمانيا، لوثار ماتيوس، برصيد 25 مباراة في كأس العالم لكل منهما، علما بأنه يملك الفرصة للانفراد بالرقم القياسي عندما يخوض المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري.

وشارك ميسي في 4 نسخ سابقة من كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018)، ويشهد المونديال القطري الحضور الخامس تواليًا للاعب صاحب الـ35 عامًا في الاستحقاق المونديالي.

*معادلة ماردونا

عادل الأسطورة ميسي، الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة منتخب بلاده دييجو أرماندو مارادونا في صناعة الأهداف، بعدما صنع كرة الهدف الثالث الذي سجله جوليان ألفاريز في شباك كرواتيا ليرفع رصيده إلى 8 تمريرات حاسمة في كأس العالم وهو نفس رقم الراحل مارادونا.

وبات أمام ميسي فرصة ذهبية للانفراد برقم اللاعب الأكثر صناعة للأهداف خلال منافسات مونديال قطر عندما يخوض المباراة النهائية، حيث ينتظر منتخب الأرجنتين، الفائز من مباراة المغرب وفرنسا المقررة مساء اليوم.

*الأكبر بتاريخ البطولة

أصبح الاسطورة ميسي هو أكبر لاعب يسجل 5 أهداف في نسخة واحدة بكأس العالم.

*شارة القيادة

البرغوث تخطى رافائيل ماركيز كأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات حاملا لشارة القيادة في كأس العالم (19) مباراة.

*رجل المباراة

أما الرقم القياسي الاخر جاء بحصد النجم الأرجنتيني جائزة رجل المباراة للمرة التاسعة في كأس العالم، ليكون أكثر اللاعبين حصولا عليها متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب السبع مرات.

*صناعة الفرص

وتتوالى أرقام ميسي القياسية في مونديال قطر عند وصوله إلى صناعة 68 فرصة في نهائيات كأس العالم متجاوزا رقم مواطنه مارادونا الذي صنع 67 فرصة ليصبح أكثر لاعب صناعة للفرص في كأس العالم منذ نسخة 1966.

*تخطي بيليه

أصبح الأسطورة ميسي أكثر لاعب يساهم في تسجيل أهداف في مراحل خروج المغلوب منذ عام 1966 بواقع 5 أهداف متجاوزا بيليه برصيد 4 أهداف.

*التمريرات الحاسمة

وتمثل الرقم القياسي الاخر في أن ميسي بات اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها ويأتي من بعده البرازيلي بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ودييجو مارادونا والإنجليزي ديفيد بيكهام الذين صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

*الأكثر مشاركة

أما الرقم القياسي التالي فقد تمثل في مشاركة ميسي في مونديال قطر، حيث وصل بهذه المشاركة إلى رقم قياسي آخر متمثلا بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضا.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس جواردادو والحارس جييرمو أوتشوا، وميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك إنجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس، والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

*أكبر لاعب يسجل ويصنع

بينما جاء الرقم القياسي الثالث عشر لميسي في كونه بات أكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للأرجنتين في نهائيات كأس العالم، فضلا عن أنه أصبح ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

*نجم الأدوار الإقصائية

وأصبح ميسي، سادس لاعب في تاريخ بطولات كأس العالم يسجل في أدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي بنفس النسخة من المونديال.

وبعدما أخفق ميسي في تسجيل أي هدف في مباراة بدور إقصائي خلال مشاركاته الأربع السابقة في بطولات كأس العالم، تمكن "البرغوث" في مونديال قطر 2022 من تحطيم هذه الأرقام بشكل قاطع وقاد الأرجنتين حتى النهائي.

وبهذا يعادل مهاجم المنتخب الأرجنتيني الإنجاز الذي سبق أن حققه كل من الإيطاليين سالفاتوري سكيلاتشي (1990) وروبرتو باجيو (1994) والبلغاري خريستو ستويتشكوف (1994) والكرواتي دافور سوكر (1998) والهولندي ويسلي شنايدر (2010).

*الأكثر مساهمة في تاريخ كأس العالم

الأسطورة ليونيل ميسي عادل غيرد مولر ورونالدو وميروسلاف كلوزه، كونه أكثر من أسهم بالأهداف في كأس العالم منذ مونديال 1966، بواقع 19 هدفًا، منها (8 تمريرات حاسمة و11 هدفًا).

لكن الرقم الوحيد الذي عجز النجم الارجنتيني عن كسره يتمثل في الأكثر تسجيلا للأهداف بتاريخ كأس العالم كونه يمتلك 11 هدفاً حتى الآن، في حين أن الرقم القياسي مسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفاً.

*فرصة للتتويج

منح الفوز على رفاق لوكا مودريتش فرصة جديدة لميسي من أجل التتويج باللقب الذي بحث عنه خلال مشاركاته الـ5 بدءاً من ألمانيا 2006، وختاماً مع نهاية المونديال القطري.

وخلال المشاركات الـ4 الماضية، فشل ميسي في التتويج باللقب العالمي وكانت أمامه فرصة التتويج باللقب حينما وصل إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 وخسر وقتها أمام المنتخب الألماني بهدف نظيف، وسيخوض نهائي مونديال قطر الذي يمثل الفرصة الأخيرة له من أجل الفوز باللقب العالمي.

