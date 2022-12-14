شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: أنشطة الرئيس السيسى فى واشنطن لدعم العلاقات المصرية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس واشنطن وكان في استقباله الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي قدموا من كل الولايات لاستقباله.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الرئيس بدأ نشاطه اليوم في واشنطن بعقد عدد من اللقاءات مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي وأصدقاء مصر في الكونجرس، ثم سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال الأمريكيين، للحديث حول الفرص الاستثمارية فى مصر، بعد توفير المناخ المناسب للاستثمار".

وقال: "ثم يحضر الرئيس بعد ذلك حفل العشاء الذى يقيمه الرئيس الأمريكي جون بايدن للقادة الأفارقة المدعوين للقمة الأمريكية الأفريقية".

وتابع: "بالتأكيد كل تلك النشاطات تؤكد على مجموعة من المحاور أولها تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية، وشرح ما يدور في مصر حاليا من بيئة استثمارية جاذبة والتحول الذى تشهده الآن الدولة المصرية، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالعلاقات الأمريكية الأفريقية".

وقال: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد بشكل دائم على المصالح الأفريقية والحديث بصوت قوي على المشاغل الأفريقية في ظل الأزمات العالمية التي تواجه العالم الآن التى أثرت على الأمن الغذائى".

وعلق على تجمهر عدد من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن، وقال: "المشهد كان مبهر، تجمع أبناء الجالية المصرية أمام مقر إقامة الرئيس لأكثر من 10 ساعات رغم ظروف الطقس وبعد المسافات بين الولايات الأمريكية، ولكن الجالية المصرية أصرت على التواجد رافعين الأعلام المصرية".