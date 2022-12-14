شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في بايرن ميونيخ بشأن هذا اللاعب.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي مسئولو نادي بايرن ميونيخ الألماني، صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن موقف أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من البقاء مع العملاق البافاري بالفترة القادمة.

بافارد يفاجئ بايرن ميونيخ بقرار ناري

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة بيلد الألمانية، عن موقف النجم الفرنسي بنجامين بافارد، مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، من الاستمرار وتجديد عقده مع العملاق البافاري للموسم القادم.

وأكدت التقارير، على أن المدافع الفرنسي بافارد، لا يريد إجراء مناقشات حول تجديد عقده، حيث اتخذ قراره، بمغادرة بايرن ميونيخ هذا الصيف.

بايرن ميونيخ يبحث عن بديل بافارد

وأضافت التقارير الصحفية، على أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، سوف تعمل خلال الفترة القادمة على البحث عن ظهير أيمن، ليكون بديلا عن بافارد بعد رحيله.