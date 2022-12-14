انت الان تتابع خبر بعد لقائه السوداني.. محافظ ذي قار يعلن عن كشف المتسببين بمقتل المتظاهرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن محافظ ذي قار، اليوم الأربعاء، عن توصل اللجنة التحقيقية الى الكشف عن المتسببين بمقتل المتظاهرين في المحافظة.
وقال المحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعرض نتائج اللجنة التحقيقية بحادثة مقتل اثنين من المتظاهرين في الناصرية ومصادقة رئيس الوزراء على نتائج اللجنة التحقيقية اليوم والذي يتضمن تحديد المتسبب في الحادث واحالته الى القضاء".