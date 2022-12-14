انت الان تتابع خبر بعد لقائه السوداني.. محافظ ذي قار يعلن عن كشف المتسببين بمقتل المتظاهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن محافظ ذي قار، اليوم الأربعاء، عن توصل اللجنة التحقيقية الى الكشف عن المتسببين بمقتل المتظاهرين في المحافظة.