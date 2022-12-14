«مراسلون بلا حدود»: 533 صحافياً مسجوناً في العالم

14 ديسمبر , 2022
تعبيريّة.
وصل عدد الصحافيين المسجونين في العالم إلى مستوى قياسي جديد عام 2022 هو 533 صحافياً، بزيادة أربعين صحافياً عن العام الماضي الذي سجل بالأساس عدداً تاريخياً بلغ 488، حسبما أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» في حصيلتها السنوية، اليوم الأربعاء.
كما تشير الحصيلة إلى ارتفاع عدد الصحافيين الذين قُتلوا إلى 57، لا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما سجل مستويات «متدنية تاريخياً» في 2021 (48) و2020 (50).
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