انت الان تتابع خبر لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات الضريبية تحيل تقريرها إلى 5 جهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئيس لجنة تقصي الحقائق، حنان الفتلاوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تعلن لجنة تقصي الحقائق حول موضوع سرقة الامانات الضريبية المشكلة في لجنة النزاهة البرلمانية اكمال تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وارسال نسخة منه الى السلطة القضائية ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".وأضافت، أن "اللجنة عقدت ٣٧ اجتماعاً استضافت فيها ٣٣ شخصية ممن يتطلب الاستماع لأقوالهم او تدقيق الاوليات معهم واصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الأوليات".

ووضعت اللجنة، بحسب الفتلاوي، "تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام انظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمن التقرير عدد من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين واعادة المبالغ المسروقة وكذلك منع اي سرقات مستقبلية مماثلة".

