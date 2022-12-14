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منظمو مونديال قطر يفاجئون الجمهور المغربي برسالة فريدة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441236-638066237911331193.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-14 | 15:07

منظمو مونديال قطر يفاجئون الجمهور المغربي برسالة فريدة

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أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الأربعاء، أنه على الجماهير الحصول على تذكرة المباراة بالإضافة إلى بطاقة هيا، لدخول ملعب مباراة المغرب وفرنسا الليلة في نصف نهائي المونديال.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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