منظمو مونديال قطر يفاجئون الجمهور المغربي برسالة فريدة

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الأربعاء، أنه على الجماهير الحصول على تذكرة المباراة بالإضافة إلى بطاقة هيا، لدخول ملعب مباراة المغرب وفرنسا الليلة في نصف نهائي المونديال.