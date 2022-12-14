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انت الان تتابع خبر منظمو مونديال قطر يفاجئون الجمهور المغربي برسالة فريدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441236-638066237911331193.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-14 | 15:07
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أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الأربعاء، أنه على الجماهير الحصول على تذكرة المباراة بالإضافة إلى بطاقة هيا، لدخول ملعب مباراة المغرب وفرنسا الليلة في نصف نهائي المونديال.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد