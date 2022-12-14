شكرا لقرائتكم خبر عن 8 رؤساء جامعات أمام النواب الإثنين لاستكمال الحوار حول نشر ثقافة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 4 اجتماعات علي مدار الاسبوع القادم، في مقدمتها مواصلة الحوار التي تبنته اللجنة مع رؤساء الجامعات حول مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان.

ومن المتوقع، أن يشهد يوم الاثنين حضور رؤساء عدد من الجامعات الخاصة وتشمل : (الجامعة الامريكية، الجامعة البريطانية، الجامعة الفرنسية، جامعة 6 أكتوبر، مودرن أكاديمي، جامعة العلمين، جامعة الأهرام الكندية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، لإقامة حوار مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

فيما خصصت اللجنة اجتماعها يوم الأحد، لمناقشة الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتي تتضمن الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

أما يوم الثلاثاء تنظر اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، محمود عصام، فاطمة سليم، أمل سلامة، بشأن عدم إنشاء وحدات حقوق الانسان بوزارة الثقافة، بالاضافة إلي عرض ومناقشة الشكاوى الواردة للجنة.