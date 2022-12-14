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القيثارة الخضراء يهزم الكرخ في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441235-638066196426118158.jpg

2022-12-14 | 13:59

القيثارة الخضراء يهزم الكرخ في ممتاز الكرة

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تمكن نادي الشرطة من الفوز على نادي الكرخ، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وشهد ملعب الساحر احمد راضي مجريات فوز القيثارة الخضراء على الكرخ ب3-2 وسجل اهداف الشرطة كل من اللاعبين محمد داوود في الدقيقة 60 وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 61 واللاعب مناف يونس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائق للمباراة.

فيما سجل اهداف الكرخ كل من صهيب رعد في الدقيقة 48 ونهاد محمد في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز اصبح الشرطة بالمركز الـ7 برصيد 17 نقطة فيما بات نادي الكرخ بالمركز التاسع برصيد 14 نقطة.

كما شهدت الجولة فوز الكهرباء على النجف بنتيجة 3-1 فيما انتهت مباراة الصناعة ودهوك بفوز الأخير بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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