القيثارة الخضراء يهزم الكرخ في ممتاز الكرة

وشهد ملعب الساحر احمد راضي مجريات فوز القيثارة الخضراء على الكرخ ب3-2 وسجل اهداف الشرطة كل من اللاعبين محمد داوود في الدقيقة 60 وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 61 واللاعب مناف يونس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائق للمباراة.فيما سجل اهداف الكرخ كل من صهيب رعد في الدقيقة 48 ونهاد محمد في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز اصبح الشرطة بالمركز الـ7 برصيد 17 نقطة فيما بات نادي الكرخ بالمركز التاسع برصيد 14 نقطة.

كما شهدت الجولة فوز الكهرباء على النجف بنتيجة 3-1 فيما انتهت مباراة الصناعة ودهوك بفوز الأخير بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.