انت الان تتابع خبر نيوزيلندا تفرض عقوبات على شخصيات وشركة أسلحة إيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، في بيان نشر على موقع الوزارة: "تم فرض عقوبات جديدة على إيران لتزويدها تكنولوجيا الأسلحة لروسيا".

وفرضت السلطات النيوزيلندية عقوبات على "متورطين" على حد تعبيرها في توريد طائرات بدون طيار إلى روسيا، والأشخاص الذين طالتهم القيود هما قائدان في الحرس الثوري، سعيد أغاجاني، وأمير علي حاجيزاد، وكذلك رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد حسين باقري، كما تم فرض عقوبات على الشركة الإيرانية المصنعة للطائرات بدون طيار "شهد".



وتزعم الدول الغربية أن "إيران تزود روسيا بطائرات بدون طيار لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، من جهتها نفت موسكو وطهران مرارا هذه الاتهامات، وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة، لكن قبل بضعة أشهر من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أفاد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، بأن "كييف، خلال اجتماع لخبراء أوكرانيين وإيرانيين بشأن مسألة المسيرات، لم تقدم دليلا على استخدام روسيا لطائرات بدون طيار إيرانية في أوكرانيا".



وأضاف وزير الدفاع الإيراني، أن "التعاون بين إيران وروسيا في المجال العسكري قائم منذ فترة طويلة"، وأكد أن "موسكو وطهران لم تتعاونان حول مسألة الطائرات بدون طيار خلال العملية الخاصة في أوكرانيا".