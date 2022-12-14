انت الان تتابع خبر العراق والمانيا يبحثان التعاون الاستخباري وتفكيك "الهول" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بحث الأعرجي مع مستشار الأمن القومي الألماني، استمرار التنسيق والتعاون بين العراق وألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، لاسيما في المجال الأمني والاستخباري، كما جرى بحث ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه، وتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي".وأشار الأعرجي، إلى أن "الحكومة العراقية عازمة على استمرار التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، ودعم سبل استقرار أمن المنطقة والعالم، مجددا التأكيد على أن الإرهاب مازال يشكل خطرا حقيقيا، ولابد من تعاون المجتمع الدولي للقضاء عليه"، لافتا إلى أن "هناك متغيرات في العالم وعلى الدول ان تتلاقى فيما بينها، لتجاوز التحديات والأزمات"، مشددا على أن "العراق لن يكون جزءا من محاور سابقة أو جديدة".

من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الألماني، "دعم بلاده لتوجهات الحكومة العراقية ومساعيها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة"، معربا عن "استعداد ألمانيا للتعاون مع العراق فيما يتعلق بملف مخيم الهول السوري، والإسراع بإنهاء هذا الملف".

