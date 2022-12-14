شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يؤدب زوجته بسكين.. رأى الشرع والقانون فى ضرب الزوجة.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "زوج يؤدب زوجته بسكين"، استعرض خلاله واقعة غريبة تتمثل في تعدى الزوج على زوجته بالضرب بسكين، وإقراره بالواقعة وبالسكين المستخدمة والتقارير الطبية، وهو ما أدى إلى تكييف الواقعة في القيد والوصف لـ"شروع في القتل"، بينما حينما نظرت القضية أمام محكمة تم تعديل القيد والوصف من "شروع في قتل" لـ"جنحة ضرب بسيط"، ثم استطاع المحامى إثبات أن ضرب الزوج لزوجته كان بغرض "التأديب"، ورأى الشرع والقانون ومحكمة النقض يتصدوا للتعدى على الزوجة بالضرب، وإليكم التفاصيل كاملة:

زوج "يؤدب" زوجته بـ"السكين".. محامٍ يحتفل مع مُوكله بتعديل وصف الجريمة من "شروع فى قتل" لـ"جنحة ضرب".. استند فى دفاعه لحق الزوج فى تأديب زوجته.. ومشروع قانون لمعاقبة الزوج المعتدى بالحبس 5 سنوات



برلمانى