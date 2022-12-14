ضابطة مخابرات أمريكية توجه «رسالة نارية للرئيس بايدن»

الشارقة - اميمة ياسر - قالت ضابطة الاستخبارات الأمريكية السابقة، ريبيكا كوفلر، إن الرئيس جو بايدن يتوجب عليه التوقف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا، منوهة بضرورة التسوية السلمية.

وأضافت كوفلر في مقابلة لقناة "فوكس نيوز": "الحس السليم يفرض إنهاء الصراع الروسي الأوكراني بجهود جادة لتحقيق تسوية سلمية"، داعية بايدن إلى وقف تأجيج الصراع في أوكرانيا.

كما أشارت إلى أن ترسانة الأسلحة الأمريكية باتت شبه فارغة بسبب الدعم العسكري لأوكرانيا، وأن ميزانية البلاد تعاني من خسائر فادحة، منوهة بأن الحماس الأمريكي آخذ في التراجع، وأن الأمريكيين يميلون بشكل متزايد إلى ضمان حل النزاع سلميا.

ولفتت كوفلر إلى أن زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) يسعى لتحقيق أهداف عسكرية ليست واقعية.

من ناحية أخرى لفتت كوفلر إلى إن رئيس الولايات، بعيد كل البعد عن الواقع في موضوع الصراع في أوكرانيا، قائلة: "دعوات بايدن لإزاحة بوتين أظهرت مدى بعد ساسة واشنطن عن الواقع.. التفكير في تغيير النظام في بلد به أكبر ترسانة نووية في العالم، ويحظى رئيسها بدعم 75٪ من المواطنين، هو خداع للذات".

وأضافت: "إدارة بايدن تدرك على الأرجح أن أموال دافعي الضرائب وترسانتهم الخاصة ستنفد يوما ما، وأن الوقت قد حان للتوقف عن إثارة صراع لا يمكن الانتصار فيه".