شكرا لقرائتكم خبر عن لابد أن يدخل بها.. هل يجـوز الرجوع بعد الطلاق الثالث؟.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " لابد أن يدخل بها.. هل يجـوز الرجوع بعد الطلاق الثالث؟"، استعرض خلاله أهم المشكلات التى تواجهها الأسرة فى الواقع المعاش الحالى وتحديات عديدة أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحول التكنولوجى الهائل وتهدد هذه المشكلات الآن مكانة الأسرة التى ظلت راسخة عبر قرون طويلة من الزمان، ألا وهى انتشار حالات الطلاق، وكيف حرم الشرع الحنيف عودة المرأة المطلقة 3 طلقات لطليقها دون الزواج شرعيًا بآخر، و3 شروط ليكون القران صحيحًا، وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

لابد أن يدخل بها.. هل يجـوز الرجوع بعد الطلاق الثالث؟.. لا يحل عودة المرأة المطلقة 3 طلقات لطليقها دون الزواج شرعيًا بآخر.. 3 شروط ليكون القران صحيحًا.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة



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